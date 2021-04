Arte: riapre al pubblico la collezione della Fondazione CrAl

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 APR - Riaprono al pubblico le collezioni d'arte della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, in quel Palatium Vetus che è anche uno degli edifici più importanti del centro storico e che ospita, in questo momento, una mostra dedicata a Marengo nel cortile del Broletto.

"Si tratta - afferma Luciano Mariano, presidente della Fondazione - di un primo passo verso il ritorno alla normalità che ci auguriamo avvenga il più presto possibile in tutti i settori della cultura che sono stati così fortemente penalizzati dalla situazione contingente. Abbiamo lavorato per migliorare l'esperienza di visita". Le porte apriranno da venerdì alle 9, ci saranno visite guidate ogni ora. (ANSA).