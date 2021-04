Agnelli, venni a sapere da giornali dell'esame di Suarez

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli venne a sapere "dai giornali" dell'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Emerge dal verbale di sommarie informazioni della testimonianza acquisita dalla procura di Perugia che nei giorni scorsi ha notificato l'avviso di conclusione indagini agli ex vertici dell'Ateneo.

Agnelli ha tra l'altro riferito di avere saputo dal vice presidente Nedved che l'allora attaccante del Barcellona "si era proposto con un sms" ai bianconeri. (ANSA).