Val Formazza, 'bici-grill' a 2.313 metri nell'ex casermetta

(ANSA) - FORMAZZA (VCO), 27 APR - Un bici-grill a 2313 metri di altitudine, al confine tra I'Italia e Svizzera. Il passo San Giacomo, in Alta val Formazza, lembo estremo del Piemonte al confine col Canton Ticino, diventerà un simbolo del cicloturismo alpino, punto di riferimento per chi ama pedalare su piste e sentieri. In estate inizieranno i lavori per realizzare il bici grill, uno degli interventi previsti dal progetto Interreg Italia-Svizzera ''Laghi & Monti Bike'. Il valore totale del progetto è di 1.399.950 euro e di 200mila franchi da parte svizzera.

Sarà in grado di offrire un punto di sosta, assistenza e ristoro per i biker. Sorgerà al posto della vecchia casermetta della Guardia di Finanza e vedrà l'impiego di materiali costruttivi naturali ad alta efficienza energetica e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili..

"Grazie a questo itinerario gli appassionati di mountain bike potranno giungere in Ossola sui pedali dai cantoni interni della Svizzera - dice Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto turistico dei Laghi -. Peraltro, lo scenario post-pandemia prevede un incremento della richiesta di turismo outdoor, all'aperto, come quello legato alla bicicletta, soprattutto con il diffondersi delle e-bike''.

I partner del progetto sono l'Unione Montana Alta Ossola, Comune di Bedretto (Svizzera), il Distretto turistico dei Laghi, l' OTR Bellinzonese e Alto Ticino, l'azienda elettrica Comunale Bedretto. (ANSA).