Vaccini: Cirio, in arrivo 10mila dosi extra AstraZeneca

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Un contingente extra di 10mila dosi di AstraZeneca sarà consegnato domani al Piemonte, che nelle scorse ore aveva scritto al governo per sollecitare l'invio di altri vaccini. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio, a margine dell'insediamento in Regione di un tavolo permanente sulla scuola paritaria. "Il Piemonte sta facendo il massimo - osserva - e credo quindi giusto che tutti facciano altrettanto per permetterci di raggiungere i 40mila vaccini al giorno, obiettivo assolutamente alla nostra portata". (ANSA).