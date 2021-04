Università Torino, Andrea Silvestri nuovo direttore generale

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Andrea Silvestri è il nuovo direttore generale dell'Università di Torino. Succede a Loredana Segreto ed entrerà in carica il primo settembre con un mandato triennale. Lo ha deciso oggi il consiglio d'amministrazione dell'ateneo.

Manager con 25 anni di esperienza nei settori della promozione dello sviluppo locale e della filantropia, in contesti nazionali e internazionali, Andrea Silvestri si è laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino nel 1995.

Direttore Generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, membro del Supervisory Board di European Cultural Foundation, membro della governance di EFC - Associazione Europea delle Fondazioni, l'Ing. Silvestri ha alle spalle un'esperienza nella consulenza aziendale ed è stato, tra l'altro, Responsabile della Centrale Operativa dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

"Prosegue l'impegno dell'Ateneo per raggiungere gli obiettivi di innovazione a fondamento del mio mandato - commenta il rettore Stefano Geuna -. Le sue esperienze professionali, unite alla profonda conoscenza del contesto istituzionale e territoriale, consentiranno di affrontare al meglio la gestione amministrativa e organizzativa dell'Ateneo e le sfide di un'Università che fa della rete con il tessuto socio-economico e culturale uno strumento primario di sviluppo e di valorizzazione del proprio ruolo. Al contempo, la sua esperienza internazionale permetterà di dare un adeguato supporto per il raggiungimento di un ruolo di primo piano nel panorama sovranazionale della didattica, della ricerca e della terza missione. Alla dottoressa Segreto, che ha ricoperto il ruolo di direttrice generale con grandissima professionalità e competenza - conclude Geuna -, va il mio personale ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per aver contribuito ai successi della nostra Università".