Terzo Valico: prefetto Alessandria, se richiesto interverrò

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 APR - "Se verrà chiesto un intervento sul Terzo Valico, ci sarà, ma dal punto di vista collaborativo e non gerarchico". Lo ha detto il nuovo prefetto di Alessandria, Francesco Zito, che nella conferenza stampa di insediamento ha parlato anche dell'opera e dell'allarme sicurezza dei sindacati, in sciopero dallo scorso 21 aprile perché "ci sono stati troppi infortuni sul lavoro".

In questi giorni è stato chiesto più volte l'intervento della Prefettura su questioni aperte in provincia, fra cui il caso della Cerutti di Casale Monferrato, i casi di aggressioni alle poste e, appunto, il Terzo Valico. "Sto rendendomi conto piano piano di quelle che sono le crisi attualmente aperte - aggiunge -. Ci contraddistinguerà lo spirito costruttivo per risolverle le questioni. Oggi incontro il primo sindaco, quello di Mongiardino, un Comune che ha una situazione finanziaria critica". (ANSA).