Rsa: protesta sindacati "oss eroi,ora trattati come rifiuti"

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Protesta in piazza dei dipendenti delle Rsa in provincia di Torino che fanno capo alla società 'Sereni Orizzonti' di Udine. I manifestanti, che lavorano nelle strutture di Piossasco, Volvera, Frossasco e Vinovo, parlano di "turni massacranti, riduzione del personale e servizi esternalizzati". Manifestazione sotto il Palazzo della Regione, in piazza Castello a Torino, dove è stato organizzato un presidio dei sindacati Cgil-Cisl-Uil. "Lavoriamo in condizioni pessime con riduzione del personale nonostante il periodo emergenziale", denunciano i lavoratori Oss e ausiliari, che raccontano che ci sono stati "grossi tagli" e in alcuni casi delle strutture hanno dovuto chiudere. Non solo. "Vengono trasferiti ospiti senza che venga avvertita l'Asl", sostengono.

Segnalazioni sono arrivate agli enti competenti, ai carabinieri dei Nas, allo Spresal e all'ispettorato del lavoro, per una serie di problematiche legate alle strutture, come ad esempio letti rotti, che sono costate delle multe all'azienda. "Questi lavoratori erano considerati eroi fino a poco tempo fa - racconta Sara Carbotta della Cisl Funzione pubblica - oggi vengono trattati come immondizia".

"Non siamo riusciti purtroppo ad avere degli incontri soddisfacenti con l'azienda e adesso cerchiamo un incontro con la Regione per cercare di risolvere la situazione di questi lavoratori che lavorano con turni pesantissimi con un organico sempre molto basso", concludono i sindacalisti. (ANSA).