Musei: Castello Reale Moncalieri riapre con orario più lungo

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Il Castello Reale di Moncalieri riapre venerdì 30 aprile con un orario addirittura più ampio di prima: gli appartamenti di Vittorio Emanuele II e delle principesse Clotilde e Letizia saranno infatti accessibili anche sabato e domenica, con prenotazione 24 ore prima. L'entrata al Castello, per garantire la sicurezza dei visitatori, sarà contingentata per piccoli gruppi guidati di massimo 8 persone ogni venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 18.

"Un segnale molto positivo per Moncalieri, di inversione e ripresa - commenta l'assessore alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo - grazie al lavoro congiunto tra Direzione Regionale Musei, Città di Moncalieri, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e i Carabinieri del 1° Reggimento Piemonte. Un tassello importante per le strategie culturali della Città - conclude Pompeo - ora che finalmente è giunto a coronamento il percorso di acquisizione del bellissimo Parco Storico alle spalle del Castello. Quando finiranno i lavori in corso sarà la prima volta nella storia che quegli scorci potranno essere ammirati da cittadinanza e visitatori". (ANSA).