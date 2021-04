Juve: Buffon posta gioia dopo gol "ripartiamo da qui"

(ANSA) - TORINO, 27 APR - "Ripartiamo da qui, sempre Forza Juve!": così il portiere bianconero, Gigi Buffon, suona la carica per l'ultimo mese della stagione. Il momento immortalato su Instagram dal portiere bianconero è l'esultanza del gruppo al gol di Alvaro Morata a Firenze. E' dalla rete dell'1-1 che Buffon vuole ripartire in vista delle ultime cinque gare che attenderanno la Juve, con l'obiettivo di conquistare un posto per la Champions League dell'anno prossimo. (ANSA).