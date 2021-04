Emergenza cinghiali, convocato vertice in Prefettura

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Sul tema dell'emergenza cinghiali la prossima settimana si terrà un vertice in Prefettura a Torino, al quale sono stati invitati i rappresentanti degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, oltre alle organizzazioni agricole. Ne dà notizia il direttore di Confagricoltura Piemonte, Ercole Zuccaro, all'indomani della riunione, sempre in Prefettura, al quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione Fabio Carosso, l'assessore regionale all'Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa, il vicesindaco dell Città Metropolitana Marco Marocco, e la consigliera delegata dello stesso ente, Barbara Azzarà, e le organizzazioni professionali agricole. "Ci siamo rivolti ai prefetti di tutto il Piemonte per sollecitare interventi per un problema ormai incontrollabile - spiega Zuccaro - in un anno in tutta la regione sono state raccolte oltre 5.000 segnalazioni di danni, e molti agricoltori, vista la situazione paradossale dei risarcimenti legati al regime 'de minimis', non denunciano nemmeno più. Inoltre, i cinghiali sono stati causa di 1.100 incidenti stradali di varia gravità e possono trasmettere la peste suina africana, Serve, dunque - conclude Zuccaro - un piano eccezionale per il contenimento di questi animali. Il prefetto di Torino Claudio Palomba è stato il primo ad accogliere la richiesta delle organizzazioni agricole, riunioni sono state convocate anche dai prefetti di Verbania e Vercelli, ringraziamo i prefetti della sensibilità dimostrata". (ANSA).