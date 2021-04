Covid: Torino, 82.000 posti lavoro a rischio nel terziario

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Le imprese torinesi del terziario sono stremate da un anno di Covid. Il 22% prevede di licenziare appena si potrà, 82.000 posti di lavoro sono a rischio.

L'allarme è dell'Ascom Torino, che ha presentato i dati sul primo trimestre del 2021.

Le imprese, che nel 2020 hanno già perso 22.000 posti di lavoro, resistono ma è crisi di liquidità. Migliora l'indicatore congiunturale rispetto a un anno fa, ma la ripresa rischia di essere solo "statistica". Nei primi mesi del 2021 già il 25% delle imprese a rischio chiusura del turismo (pubblici esercizi, alberghi) risulta scomparso (127). Sparite anche 49 imprese del commercio. Le prime misure adottate dal nuovo Governo Draghi, pur rilevandosi una lieve inversione di tendenza rispetto al passato, non soddisfano del tutto le aspettative degli imprenditori. La via maestra per recuperare è quella di accelerare la campagna vaccinale e le imprese del terziario torinesi evidenziano un rilevante senso di responsabilità sociale: una su cinque è disposta ad utilizzare i presidi della propria azienda per vaccinare i collaboratori.

Pur in uno scenario di crisi, le imprese si mostrano attente al tema della sostenibilità: il 41% ha già effettuato investimenti in quest'ambito, al centro di una quota importante dei fondi nell'ambito del Recovery Plan. "Le riaperture stentano a partire e il clima di fiducia degli imprenditori è crollato ai minimi storici. La lieve ripresa registrata nel primo trimestre rischia di essere vanificata se non si accelera fortemente nella campagna di vaccinazione. La volontà di ripartenza è forte" sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa. (ANSA).