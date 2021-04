Covid: Piemonte lavora per tamponi a prezzo calmierato

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Anche in Piemonte ci sarà un prezzo calmierato dei tamponi molecolari e rapidi per i cittadini che si rivolgeranno ai laboratori privati. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Luigi genesio Icardi, rispondendo al capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, il quale in una interpellanza presentata oggi ha ricordato come in Lazio sia stato fissato il prezzo di 22 euro a tampone, e in Emilia Romagna quello di 15 euro.

"Abbiamo già avviato - ha detto Icardi - un'interlocuzione con i soggetti privati, con i quali faremo le valutazioni per arrivare a un prezzo medio accettato da tutti. Ed è in corso una revisione delle procedure per i soggetti autorizzati a eseguire i test, per aumentare in modo significativo il numero dei laboratori in vista dell'incremento previsto della domanda".

"Già la legge della domanda e dell'offerta - ha osservato - dovrebbe portare a un calmieramento dei prezzi. Quando avremo un quadro completo dei laboratori autorizzati, concorderemo con loro un prezzo calmierato uniforme in tutta la Regione".

Icardi ha ricordato anche che "c'è una procedura aperta presso l'Istituto superiore di sanità per la validazione dei test salivari, sperimentati in due ospedali del Piemonte".

(ANSA).