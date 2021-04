Cena 'solidale' con i ristoratori sotto la pioggia battente

(ANSA) - ASTI, 27 APR - Una cena consumata a lume di candela, sotto la pioggia di una fredda serata di aprile. Il video di un macellaio di Scurzolengo (Asti), che sfida le intemperie per solidarietà con i ristoratori, è diventato virale.

Paolo Lucariello, 33enne, residente a Ozzano Monferrato (Alessandria) cena con la camicia inzuppata dall'acqua, si deterge la fronte e prosegue imperterrito a mangiare una bistecca e a sorseggiare un calice di vino rosso.

"Finalmente zona gialla e si può mangiare con il tavolo all'aperto. - è il suo messaggio ironico - Ho invitato Noè ma mi ha detto che stava cercando i due liocorni, così ho dovuto cenare da solo. Una beffa - dice il macellaio, che annovera molti ristoratori tra i suoi clienti i - che dopo mesi di chiusure, ora i ristoratori possono servire solo all'aperto ma sono attesi da giorni di pioggia".

Anche dj e animatore, il macellaio, noto come Paolo (Dj Doctor Voice) aveva lanciato, durante il primo lockdown, dal suo balcone di Ozzano Monferrato, dirette Facebook suonando e cantando inni nazionali. "Credo che questa seconda ondata - riflette - abbia portato una crisi ancora più grande, qualcuno l'anno scorso l'aveva quasi preso come un momento di festa e ora fa i conti con sempre meno entrate. Lo vedo chiaramente anche con il mio lavoro". (ANSA).