Camera ripartenza doppia, con Lisette Model e Horst P. Horst

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino riapre al pubblico con le nuove mostre dedicate a Lisette Model e Horst P. Horst. Nella Project Room si possono ammirare le opere di Roberto Gabetti fotografo, noto per il suo lavoro di architetto, a vent'anni dalla scomparsa.

Il format scelto per ripartire è quello di Camera Doppia.

Dal 28 aprile al 4 luglio il centro espositivo di via delle Rosine propone parallelamente le personali Lisette Model. Street Life, curata da Monica Poggi e Horst P. Horst. Style and Glamour, curata da Giangavino Pazzola: ironica e dissacrante street photographer lei e genio della fotografia di moda lui, ispiratori di intere generazioni. "Due grandi protagonisti della storia del linguaggio fotografico, diversissimi, ma collegati da una vicenda autobiografica importante perché entrambi scappano dall'Europa alla vigilia della guerra. Sono due storie di ripartenza e per questo ci piace proporle in questa occasione", spiega il direttore di Camera, Walter Guadagnini.

"Una mostra di due grandi artisti del passato all'insegna della bellezza dell'estetica e dell'ignoranza, ma anche dell'ironia e della satira. Il modo migliore per ricominciare", sottolinea il presidente Emanuele Chieli.

Sarà obbligatorio prenotare la propria visita alle mostre nei fine settimana e nei festivi, mentre la prenotazione sarà facoltativa dal lunedì al venerdì. Si potrà prenotare sul sito di Camera - www.camera.to - alla sezione Prenotazioni. (ANSA).