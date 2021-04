Arrivano in Italia i romanzi di Cynthia Harrod-Eagles

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Parte da Torino la 'conquista' dei lettori italiani di Cynthia Harrod-Eagles, la scrittrice londinese autrice di un centinaio di romanzi che vanta più di un milione di copie delle sue opere vendute in Inghilterra e Stati Uniti. Con 'Headlong - Una caduta rovinosa', in libreria dal 29 aprile, la casa editrice torinese Golem Edizioni pubblica per la prima volta in Italia la scrittrice specializzata in romanzi noir, thriller e rosa.

"Sono davvero felice - dice l'autrice - che Golem Edizioni abbia deciso di tradurre e pubblicare il mio romanzo giallo 'Headlong', che ha come protagonista l'ispettore capo Bill Slider e sono certa che i lettori italiani, con il loro ben noto calore e senso dell'umorismo, lo ameranno. Mi auguro che questo sia l'inizio di una collaborazione lunga e felice che darà modo di far conoscere nel tempo ai lettori la serie completa dei misteri di Bill Slider".

"Quando si è presentata la possibilità di tradurre un libro di Cynthia Harrod-Eagles, ci siamo subito fatti avanti - sottolinea Giancarlo Caselli, editore di Golem Edizioni - e siamo molto fieri di essere i primi a portare una sua storia in Italia. Speriamo che questo sia solo il primo passo e di poter tradurre in futuro tutte le indagini di Bill Slider".