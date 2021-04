Ambientalisti, flash mob con banconota gigante nel petrolio

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Una banconota gigante sul prato davanti al grattacielo Intesa San Paolo a Torino, immersa in una simbolica bolla di petrolio. E' l'installazione portata, questa mattina, sotto la pioggia, dagli ambientalisti di Greepeace, Fridays for Future, ReCommon ed Extinction Rebellion.

"La banconota immersa nel petrolio un po' il simbolo degli affari sporchi di Intesa che continua ad investire e finanziare carbone, petrolio e gas che sono tutte fonti fossili che alimentano l'emergenza climatica ritardando la transizione energetica e continuando a creare tutti gli impatti che vediamo quotidianamente anche in Italia",", dice Luca Iacoboni, responsabile di energia e clima di Greenpeace Italia.

L'iniziativa ambientalista "alla vigilia dell'assemblea dei soci che - aggiunge Iacoboni - purtroppo si svolgerà non solo da remoto per il covid, ma anche a porte chiuse, senza avere la possibilità di partecipare per l'azionariato critico".

Sempre questa mattina Greepeace ha attaccato manifesti sulle vetrine di alcune filiali torinesi di Intesa Sanpaolo.