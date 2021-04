Vaccini: Via Lattea, prenotazioni anche in Comuni e farmacie

(ANSA) - TORINO, 26 APR - "La prenotazione per le vaccinazioni dei cittadini residenti si può fare anche nei Comuni o presso le farmacie dei paesi dell'Unione Montana della Via Lattea di appartenenza. Se si ha un'età compresa tra i 60 e i 79 anni, o se si è un soggetto fragile tra i 16 e i 59 anni che ha diritto all'esenzione per patologia, ci si può registrare per il vaccino presso il proprio Comune di residenza o la farmacia del suddetto Comune". Lo ricordano Maurizio Beria e Giorgio Merlo, presidente e assessore alla Comunicazione dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Giorgio Merlo, Assessore Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

"Un servizio messo a disposizione dalla Regione Piemonte - aggiunge - e che può rappresentare un elemento aggiuntivo per favorire il processo di vaccinazione dei cittadini. Un processo sempre più necessario ed indispensabile per la salute e la prevenzione di tutti i cittadini". (ANSA).