Torino: più stalli e stazioni per manutenzione biciclette

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Incentivare l'utilizzo della bicicletta anche attraverso la realizzazione di nuovi stalli per il parcheggio delle due ruote e di stazioni per la loro manutenzione. E' quanto prevedono due atti di indirizzo approvati oggi dal Consiglio comunale di Torino. Il primo, presentato dal capogruppo Pd Stefano Lo Russo, ha avuto il via libera con 25 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti e impegna sindaca e Giunta "a prevedere l'installazione di stazioni pubbliche per la piccola manutenzione delle biciclette, in punti strategici, lungo le piste ciclabili maggiormente frequentate".

La seconda mozione, presentata dalla consigliera Pd Chiara Foglietta e approvata con 19 voti favorevoli, 6 contrari e 10 astenuti, sollecita invece l'amministrazione civica "a predisporre 1.300 nuovi stalli per il parcheggio delle biciclette, dando corso a quanto già annunciato nel giugno del 2018". Il documento chiede inoltre che vengano individuati in ogni circoscrizione "luoghi idonei e particolarmente frequentati dove realizzare questi nuovi stalli", in particolare lungo le piste ciclabili, nei centri commerciali naturali e nelle vie commerciali, davanti a luoghi di aggregazione come piazze, case del quartiere, scuole, uffici pubblici, istituzioni culturali e vicino alle stazioni della metropolitana e delle linee Gtt.

(ANSA).