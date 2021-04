Liceali Torino in classe, 'non vedevamo l'ora'

(ANSA) - TORINO, 26 APR - "Non vedevamo l'ora, speriamo sia la volta buona". C'è soddisfazione tra gli studenti del liceo Gioberti, nel centro di Torino, che questa mattina sono tornati a seguire le lezioni in presenza. Un ritorno al 70%, con ingressi scaglionati di 15 minuti. Tutti in presenza gli studenti dei primi due anni, gli ultimi due anni sono invece al 50% a rotazione, una settimana in classe e una in Dad.

Più affollati i mezzi pubblici e le fermate, anche il traffico di auto sembra aumentato, ma non si notano situazioni di affollamento come quelle viste nelle vie del centro e nelle aree verdi durante il weekend. "Dopo tanti sacrifici torniamo in classe - dice un ragazzo zaino in spalle - In queste settimane ci siamo visti ogni tanto ai giardini, ma non è la stessa cosa".

Utilizzano una organizzazione simile a quella del Gioberti anche altri licei del centro di Torino, con poche eccezioni.

Come il Convitto Umberto I, dove le presenze in classe sono già al 100% grazie alle ampie aule dell'istituto. (ANSA).