Palazzina Stupinigi riapre ma offre anche piattaforma online

(ANSA) - TORINO, 26 APR - La Palazzina di Caccia di Stupinigi riapre i cancelli al pubblico, contingentando gli ingressi e applicando le regole in vigore per una visita in sicurezza, ma rafforza allo stesso tempo l'esperienza online con l'avvio di una nuova piattaforma streaming personalizzata. Il nuovo servizio non utilizza le più comuni piattaforme e non si limita a virtual tour attraverso immagini statiche o con la tecnologia Google Street View, ma per la prima volta in campo museale offre una vera e propria visita virtuale totale, narrata da Serena Fumero, referente per la Didattica, alla scoperta di opere, arredi e curiosità, per una durata di 45 minuti.

La fruizione online e on-site "non vuole essere un'offerta alternativa - spiega Marta Fusi, direttrice della Palazzina di Caccia di Stupinigi - ma complementare. Noi non abbiamo mai chiuso, in realtà, perché siamo sempre stati presenti online e vogliamo continuare a farlo offrendo questo nuovo servizio.

Oltre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, si potrà visitare virtualmente anche la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso ed è in fase di preparazione anche la visita guidata dell'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, uno dei più grandi monumenti medioevali del Piemonte. Sono state inoltre attivate modalità di visite online per le scuole. Tra i primi appuntamenti in programma online, venerdì 30 aprile alle 18, il concerto dell'Orchestra Barocca dell'Accademia di Sant'Uberto dal titolo "Cerimoniale e Divertissement" che celebra la musica barocca e l'arte dei suonatori del corno da caccia (patrimonio Unesco).

Nel periodo del lockdown tra dirette facebook, racconti social di straordinari arredi, laboratori online per famiglie, approfondimenti #aportechiuse sui singoli ambienti, sono state superate le 100mila visualizzazioni. (ANSA).