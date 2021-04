Oro: 2020 record per Bolaffi Metalli Preziosi,fatturato +28%

(ANSA) - TORINO, 26 APR - L'aumento del prezzo e l'effetto psicologico del Covid-19, che ha spinto i privati a tutelarsi nei beni rifugio, hanno permesso a Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. di chiudere il 2020 con risultati record per l'ottavo anno consecutivo. L'assemblea della società, specializzata in trading di oro da investimento controllata al 100% da Bolaffi S.p.A., ha approvato oggi il bilancio, che segna un fatturato di quasi 30 milioni di euro, +28% rispetto all'esercizio precedente. L'utile netto è di 552.127 euro (+5%), l'utile adjusted di 631.163 euro rispetto a 547.174 euro del 2019.

"Durante i mesi di lockdown, i clienti si sono affrettati a comprare da remoto scorte di oro fisico a protezione dei loro risparmi", spiega presidente e a.d. della società, Giulio Filippo Bolaffi, che segnala come invece nel 2021 sono rallentate le compravendite di oro fisico. Nonostante questo, l'obiettivo della società è quello di raggiungere risultati in lieve crescita anche nell'anno in corso.

L'intenzione della società resta quella di consolidare la propria posizione primaria nel mercato retail per l'oro da investimento attraverso l'aggregazione con altri player del settore. Assistita da Broletto Corporate Advisory, Bolaffi Metalli Preziosi è in trattativa avanzata su due dossier e a tal fine è in calendario nel mese di maggio un'Assemblea Straordinaria per deliberare un aumento di capitale da 4 milioni di euro a sostegno delle operazioni di M&A da finalizzarsi nel 2021. (ANSA).