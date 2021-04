Omegna ricorda Gianni Rodari con otto eventi online

(ANSA) - OMEGNA (VCO), 26 APR - Omegna, sua città natale, ricorda lo scrittore Gianni Rodari con un ciclo di eventi in programma dal 4 maggio al 22 giugno.

"Rodari 100+1 scritti, pensieri e ricordi intorno a Gianni Rodari" è il nome della rassegna, che vedrà, per otto martedì consecutivi, altrettanti incontri per raccontare, con l'aiuto di esperti tra cui Pino Boero, Gaia Stock, Anna Lavatelli, Pietro Macchione, Anselmo Roveda, Marco Dallari, gli scritti, la giovinezza e i progetti editoriali di Rodari. Incontri online in onda sul canale social della Città di Omegna.

"In autunno - auspica poi l'assessore Sara Rubinelli - l'attesa inaugurazione del primo Museo interattivo in Italia dedicato a Gianni Rodari, nel cuore della sua città, in occasione dell'ottava edizione del Festival di Letteratura per i Ragazzi a lui dedicato e che ha, ormai, guadagnato una visibilità internazionale, a testimonianza di un'eccellenza sulla quale Omegna intende costruire il proprio futuro in chiave di attrattiva turistica per scuole e famiglie". (ANSA).