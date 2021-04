Juventus: Ulivieri "non sono deluso da Pirlo"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Pirlo? Non sono deluso, il discorso riguarda una società che si è trovata in mezzo a un cambiamento radicale. Tanti si dimenticano che le squadre hanno un'anima e la loro era formata da Chiellini, Buffon, Bonucci e Barzagli, questi avevano dato l'anima e per ricostruirla ci vuole tempo".

Renzo Ulivieri, numero uno dell'Assoallenatori, ha commentato così il momento dei bianconeri, prima del Consiglio Federale.

(ANSA).