Golf: ranking; Johnson il padrone, Molinari arretra ancora

(ANSA) - ROMA, 26 APR - E' sempre Dustin Johnson il padrone del ranking mondiale di golf. L'americano, con 10.6266 punti, precede in classifica il connazionale Justin Thomas, secondo con 8.9926 davanti allo spagnolo Jon Rahm, terzo con 8.8694.

Nella Top 10 sono quattro, questa settimana, le variazioni.

Xander Schauffele passa dal quinto al quarto posto (7.2672).

Guadagna terreno pure Bryson DeChambeau, da sesto a quinto (7.2045). Mentre perde due posizioni Collin Morikawa, ora sesto (7.1780). Rientra invece tra i migliori Brooks Koepka, da 11/o a 10/o (5.4763). Percorso inverso per Patrick Cantlay (undicesimo con 5.3927).

Scivola indietro di altre quattro posizioni Francesco Molinari, da 118/o a 122/o (1.2351). Il piemontese, la cui ultima apparizione risale al The Masters, non giocherà neanche questa settimana al Valspar Championship (29 aprile - 2 maggio in Florida). (ANSA).