Embraco: per curatela cig impossibile, si cerca soluzione

(ANSA) - TORINO, 26 APR - E' braccio di ferro tra i curatori fallimentari dell'ex Embraco da una parte , istituzioni e sindacati dall'altra. Nell'incontro, convocato dall'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, la curatela ha ribadito che la cassa integrazione per Covid non può essere utilizzata per i 400 lavoratori dell'ex Embraco dal momento che l'attività è cessata, contrariamente a quanto sostenuto dalla direzione generale del Ministero del Lavoro al tavolo convocato dal Mise venerdì scorso. Davanti alla sede dell'assessorato, in via Magenta, hanno manifestato i lavoratori.Da oggi termina la procedura e possono scattare i 400 licenziamenti. (ANSA).