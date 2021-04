Embraco: fonti ministero Lavoro, impegno per ammortizzatori

(ANSA) - ROMA, 26 APR - In merito alla vicenda Embraco, a quanto si apprende, il ministero del Lavoro "è impegnato a garantire con il massimo sforzo", come ha già confermato al tavolo che si è svolto venerdì scorso, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali possibili oltre la scadenza del 22 luglio per evitare i licenziamenti e salvaguardare l'occupazione, nella prospettiva di avere tempo per il piano di rilancio dell'azienda. (ANSA).