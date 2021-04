Embraco: assessore Piemonte, pagina che non volevamo firmare

(ANSA) - TORINO, 26 APR - "Oggi abbiamo firmato una pagina che nessuno di noi avrebbe mai voluto sottoscrivere". Così l'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino al termine della convulsa giornata sulla questione Embraco.

"Abbiamo inviato una lettera al ministro del Lavoro Andrea Orlando sottoscritta anche dai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Uglm - spiega l'assessore - in cui è stata richiesta con la massima urgenza di verificare ogni possibile utilizzo di ammortizzatori sociali applicabili per dare copertura finanziaria ai lavoratori Embraco dal 23 luglio fintanto che non prenda forma il progetto Italcomp. Chiederemo di presentare un emendamento governativo al Dl Sostegni Salva-Cigs per i lavoratori di Chieri (ex Embraco), per individuare un'adeguata soluzione amministrativa. Cercheremo ogni strada percorribile per quanto il conto alla rovescia del 22 luglio sia inesorabile, insisteremo per avere un riscontro da parte del Ministero del Lavoro che ribadisca nei fatti le parole delle scorsa settimana". (ANSA).