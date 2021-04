Covid: trasporti Torino tra 40-50%, criticità in zona nord

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Afflusso sui mezzi pubblici fra il 40 e il 50% della capienza nel primo giorno di zona gialla a Torino, con la ripresa delle scuole al 70% delle presenze in aula. Sul fronte del trasporto urbano Gtt - l'azienda del trasporto pubblico locale - ha rilevato nelle ore di punta, quelle in corrispondenza dell'entrata e uscita delle scuole, presenze fra il 40 e il 50%, "rimanendo per la maggior parte delle linee al di sotto dei limiti consentiti", ma con alcune criticità nella zona nord delle città, sulle linee 10 navetta e 11.

Per la metro l'afflusso si è attestato sul 45% circa della capienza. "Situazione sempre nella norma anche sull'extraurbano", spiega ancora Gtt, che domani continuerà a monitorare l'affluenza "per intervenire ove necessario su singole specifiche situazioni". (ANSA).