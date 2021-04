Riaprono bar a Torino, torna il 'rito' della colazione

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Una mattina diversa dalle altre per la Torino che riapre, con musei e ristoranti che tornano ad accogliere le persone con il passaggio in zona gialla.

Nei dehors dei bar tornano i clienti con cornetto e cappuccino. "Il mio rito mattutino che mi mancava terribilmente", dice un uomo prima di immergete il croissant nella tazza. Poche, ma precise regole: visite contingentate per le mostre, cinema e teatro con posti a sedere alternati. Per quanto riguarda i ristoranti apertura a pranzo e a cena, ma solo all'aperto e fino alle 22.

"Abbiamo già avuto le prime prenotazioni da giorni - spiegano in una pizzeria di via Verdi, dove si stanno preparando i tavoli - i posti sono dimezzati visto che si può stare solo fuori, ma per noi è comunque un inizio. C'è da dire che con l'arrivo del caldo solitamente lavoriamo più all'aperto. Il problema resta il coprifuoco che ci costringe a chiudere molto prima del solito".

L'unico timore dei ristoratori oggi è il tempo: il meteo non promette nulla di buono e con la possibilità di servire solo nei dehors questo fa storcere il naso. Ultimo nodo da sciogliere è quello di quei locali che non hanno la possibilità di allestire fuori. Per loro al momento non c'è una data di riapertura.

