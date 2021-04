Covid non ferma viaggi studio, Wep miglior agenzia in Europa

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Wep, da oltre trent'anni Organizzazione leader nel campo della mobilità internazionale, è stata votata miglior agenzia in Europa per i programmi di scuola secondaria 2020-2021. Professionisti del settore delle scuole superiori d'oltremare, come scuole, distretti scolastici, agenzie, agenzie per l'impiego e associazioni di tutto il mondo le hanno assegnato il premio Study Travel Secondary School Awards relativo all'anno in corso. Un riconoscimento - sottolineano gli organizzatori - che premia la qualità del servizio offerto da Wep sui programmi scolastici all'estero.

Nonostante l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, circa 500 studenti sono partiti tra gennaio e febbraio 2021 e circa il triplo si preparano a partire tra agosto e settembre di quest'anno per vacanze studio, corsi di lingua all'estero e programmi 'High School'. "Essere riconosciuti dai nostri colleghi, dai nostri partner e dalle autorità educative di diversi Paesi è un onore e un grande orgoglio per noi - commentano i tre soci Wep Lorenzo Agati, Didier Destexhe, Olivier Joris -. È anche l'occasione per sottolineare lo straordinario lavoro dei nostri team senza i quali questo riconoscimento non sarebbe stato possibile. Ma al di là di questo prestigioso riconoscimento, la più grande ricompensa per noi rimane la soddisfazione di cambiare la vita dei nostri partecipanti attraverso un'esperienza unica, inestimabile e indimenticabile". (ANSA).