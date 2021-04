Accademia Albertina riapre con antologica di Dragomirescu

(ANSA) - TORINO, 26 APR - L'Accademia Albertina riapre mercoledì 28 aprile con l'antologica di Radu Dragomirescu. Sarà anche l'occasione per intitolare ufficialmente la sede espositiva dell'Ipogeo della Rotonda del Talucchi al presidente Fiorenzo Alfieri, scomparso di recente, che si era battuto per la ristrutturazione dello spazio. Sarà anche commemorato Massimo Melotti, critico d'arte, intellettuale e apprezzato docente di Antropologia Culturale all'Accademia Albertina, recentemente scomparso pochi giorni dopo un malore che lo ha colto durante una lezione, a testimonianza della sua dedizione all'insegnamento. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 28 maggio dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.

"L'Accademia Albertina - sottolinea la presidente Paola Gribaudo - si trova a vivere questa fase storica del tutto inedita, dimostrando grandi capacità reattive. Anche dal punto di vista di eventi e iniziative artistiche abbiamo cercato di stare vicini al nostro pubblico, grazie allo staff della Pinacoteca Albertina, che ha visto aumentare i suoi visitatori, nei periodi in cui è stata possibile l'apertura, dimostrando che l'arte deve essere la risposta gli artisti servono per comprendere i cambiamenti del mondo che ci aspetta. Molte sono state le mostre di qualità, così come eventi e presentazioni, in diretta o in streaming. Ora è il turno dell'importante antologica di Radu Dragomirescu, stimato docente di Pittura della nostra Istituzione, artista e intellettuale di livello internazionale, profondamente europeo in relazione ad una vita spesa tra Romania e Italia, apportando la sua cultura che nasce dalle sponde del Mar Nero". (ANSA).