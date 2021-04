++ Embraco: niente accordo, confermati per ora licenziamenti ++

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Niente accordo tra Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino e curatela fallimentare di Ventures al tavolo convocato dall'assessorato al Lavoro della Regione Piemonte.

Restano confermati, quindi, i licenziamenti dei 400 lavoratori ex Embraco che partiranno il 22 luglio al termine degli ammortizzatori sociali. I legali hanno ribadito di non essere nelle condizioni di inviare la richiesta di cassa integrazione per Covid, nonostante quanto sostenuto dai tecnici del ministero del Lavoro al tavolo convocato venerdì scorso dal Mise. (ANSA).