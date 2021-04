Vollering vince la Liegi donne, terza Longo Borghini

(ANSA) - ROMA, 25 APR - L'olandese Demi Vollering (SD Worx) ha vinto l'edizione femminile della Liegi-Bastogne-Liegi, battendo in volata la connazionale Annemiek van Vleuten e l'azzurra Elisa Longo Borghini.

Assente dalla prova odierna la vincitrice della scorsa edizione, la britannica Elizabeth Deignan, la favorita era un'altra olandese, Marianne Vos, che però non è riuscita a entrare nel gruppetto di cinque atlete, compresa la Longo Borghini, che si è involato ad una dozzina di chilometri dal traguardo. La campionessa del mondo, Anna van der Breggen, ha fatto da spalla alla compagna di squadra Vollering e l'ha lanciata per la volata finale, perfettamente piazzata nelle ultime centinaia di metri per battere van Vleuten. Niente da fare per la piemontese, che è comunque riuscita a salire sul podio tenendo dietro la polacca Katarzyna Niewiadoma. (ANSA).