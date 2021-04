Turismo: aprono Parco Pallavicino e la Rocca di Angera

(ANSA) - STRESA, 25 APR - Terre Borromeo inaugura la stagione turistica 2021 con l'apertura graduale delle sue destinazioni. Lunedì 26 aprile apre il Parco Pallavicino a Stresa (Vco) con oltre 50 specie di mammiferi e di volatili che popolano l'area verde sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.

Nella giornata di lunedì l'ingresso è gratuito per i residenti di Stresa e gli operatori sanitari.

Oltre al Parco apre anche la Rocca di Angera, sul versante lombardo del Lago. Nella Rocca ha sede il Museo della Bambola e del Giocattolo più grande d'Europa. Rimandato solo di qualche giorno il via della stagione 2021 per le Isole Borromee, che aprono giardini e palazzi nei week-end di maggio. (ANSA).