Juve: Pirlo "non sono contento, e credo anche la società"

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Le aspettative erano diverse, ritengo di aver compiuto il lavoro non come volevo: dalle prospettive iniziali non sono contento e credo non lo sia nemmeno la società". Andrea Pirlo, dopo il pari con la Fiorentina, ammette la delusione per una stagione in cui se non arriverà la qualificazione in Champions rischia per la Juve di essere un flop. E la frenata con i viola non aiuta: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, la gara andava affrontato diversamente - ha ammesso il tecnico a Sky - perché era fondamentale per la Champions. Il secondo tempo un po' meglio".

