Covid: folla a Torino, pienone in centro e nei parchi

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Assembramenti nei parchi e strade del centro prese d'assalto a Torino. Nonostante gli appelli degli esperti alla prudenza, alla vigilia del passaggio in zona gialla i torinesi non hanno rinunciato a trascorrere il 25 aprile all'aperto, approfittando della bella giornata e delle temperature più che primaverili. In tanti si sono riversati nelle aree verdi del capoluogo piemontese, dal Valentino alla Pellerina passando per Parco Ruffini. Lunghe le code davanti ai gelatai, in giro si vedono anche diverse persone senza mascherina.

In mattinata, circa duecento persone hanno partecipato alla manifestazione del 25 aprile organizzata dal centro sociale Askatasuna. Anche in zona San Paolo il centro sociale Gabrio non ha rinunciato al tradizionale giro per il quartiere con il consueto saluto alla casa di Dante Di Nanni, a cui hanno partecipato circa trecento persone.

Davanti al Sacrario del Martinetto, dove venivano fucilati i partigiani, una trentina di giovani comunisti hanno ricordato con le bandiere rosse i caduti, mentre gli anarchici si sono ritrovati ai Giardini Reali. (ANSA).