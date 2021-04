25 aprile: Anpi Cuneo, danneggiato monumento Resistenza

Vandali hanno danneggiato la targa commemorativa e imbrattato il sostegno accanto al celebre Monumento alla Resistenza di Cuneo, scultura in bronzo alta 20 metri e realizzata da Umberto Mastroianni, che fu partigiano nel Canavese. A denunciate l'episodio la presidente provinciale Anpi, Ughetta Biancotto. "Solo oggi, con le celebrazioni per i 76 anni dalla Liberazione, ci siamo accorti dell'atto vandalico", dice la presidentte. La targa era stata posta due anni fa per il mezzo secolo del monumento, voluto proprio dall'Anpi e dall'associazione dei caduti partigiani.