Superlega: Pirlo "sanzioni? Nessuna paura, Agnelli sereno"

(ANSA) - TORINO, 24 APR - "Non abbiamo paura di questo, siamo sereni e concentrati: abbiamo la convinzione di poter terminare la stagione con i nostri obiettivi, siamo sereni su ciò che deciderà la Uefa": così Andrea Pirlo, commenta le possibili sanzioni per chi non abbandonerà il progetto Superlega.

"Agnelli? L'ho visto sereno, - prosegue il tecnico della Juve - è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e ne parlerà ancora: sa cosa deve fare, porta grande entusiasmo quando viene al campo. Nello spogliatoio c'è un clima positivo ma anche grande concentrazione perché sappiamo che è una sorta di obbligo la qualificazione in Champions". (ANSA).