Riapre Provinciale 105, era stata inghiottita dall'alluvione

(ANSA) - VERCELLI, 24 APR - La Provincia di Vercelli ha riaperto oggi la strada provinciale 105 'Crevola-Doccio', infrastruttura che era stata inghiottita dalla piena della Sesia durante l'alluvione del 2-3 ottobre scorso.

L'arteria stradale della Valsesia, situata nel territorio di Varallo, aveva subìto il crollo completo della carreggiata per diverse centinaia di metri. Iniziati i lavori dopo la pulizia dell'area e la bonifica di tutte le situazioni di pericolo, l'intervento ha previsto la pulizia dell'alveo fluviale e il ripristino del livello del basamento stradale, su cui poi è stato completato il tracciato, l'asfaltatura, i guard-rail e le segnaletiche. "Si è trattato di un risultato straordinario - ha commentato il presidente della Provincia, Eraldo Botta - ottenuto in tempi rapidissimi. Con la giornata di oggi restituiamo alla popolazione locale un'infrastruttura fondamentale per la Valsesia. Da parte dell'ente c'è stata una risposta concreta per il nostro territorio". (ANSA).