Juve: Chiesa non ha recuperato, salta sfida dell'ex

(ANSA) - TORINO, 24 APR - "Chiesa non sarà convocato, non ha ancora recuperato dall'infortunio": Andrea Pirlo annuncia l'assenza dell'esterni, che salterà così la sfida contro il suo passato, domani a Firenze. "Dybala sta molto meglio con il passare delle gare e più mette minuti nelle gambe - commenta il tecnico della Juventus - e l'altra sera ha finito in crescendo, le gambe stanno cominciando a girare nel modo giusto. Ho ancora oggi pomeriggio per decidere chi schierare domani". (ANSA).