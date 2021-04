Furto al Centro Servizi Volontariato di Torino,ingenti danni

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Furto al Centro Servizi per il Volontariato di Torino. I ladri sono entrati in azione nel magazzino dell'associazione in Strada dell'Arrivore, portando via due automezzi da 8 e 9 posti, utilizzati per i servizi offerti dal Centro, oltre a telecamere, computer, macchine fotografiche e addirittura gazebo. Oltre alla refurtiva sono numerosi anche i danni, non solo a porte, tramezzi e inferriate, ma anche ai mezzi parcheggiati nel cortile e al materiale degli uffici, dove sono stati spaccati tavoli, sedie e altro mobilio.

Il Centro Servizi per il Volontariato non ha però sospeso l'erogazione di servizi per le associazioni accreditate. "Quanto accaduto - sottolinea il presidente di Vol.To, Gerardo Gatto - dispiace certamente per l'evidente danno economico patito, ma soprattutto perché le conseguenze del furto ricadono, ancor più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, anche su tutte quelle associazioni di volontariato che, appoggiandosi a noi, offrono il loro prezioso servizio all'intera comunità, e in particolare alle persone più fragili".

Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

