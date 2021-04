Ambiente: nel Pellice realizzata scala risalita per i pesci

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Dalla sistemazione di una soglia anti-erosione, nel torrente Pellice, che era stata a sua volta danneggiata, è nata, tra Villafranca Piemonte e Vigone, una scala di risalita per i pesci, che in determinati periodi dell'anno rimontano i corsi d'acqua. E il risultato di un'operazione guidata dalla Città Metropolitana di Torino, con la collaborazione tra Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera, Funzione specializzata tutela fauna e flora e Direzione Progetti integrati con gli enti locali e la Direzione Viabilità 2.

"L'operazione realizzata a Villafranca Piemonte è un bell'esempio della capacità dei dirigenti, dei funzionari e del personale delle diverse direzioni del nostro Ente di fare squadra, lavorando a vantaggio del territorio e mettendo in campo le proprie competenze e la propria professionalità" , - commentano il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, la consigliera delegata all'ambiente e alla tutela della fauna e della flora Barbara Azzarà e il consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco - (ANSA).