Acqui, alpini 'in cordata' per ripulire discariche abusive

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 24 APR - Alpini "in cordata" lungo una scarpata per eliminare i rifiuti abbandonati ad Acqui Terme (Alessandria). Presenti anche i volontari di Loano (Savona), Torino, Tortona e Vercelli per un'operazione contro le discariche abusive.

"L'iniziativa - spiegano dal Comune - ha permesso di riempire due furgoni con rifiuti ingombranti. Il gruppo di Alpini ha rimosso rifiuti di ogni genere in diverse discariche abusive segnalate dai cittadini e dai sopralluoghi effettuati dai volontari civici". Ritrovati televisori, boiler, frigoriferi, bombole di gas, sedie, tavoli, sanitari.

"Le operazioni di pulizia e di raccolta - sottolinea l'assessore comunale all'Ambiente, Gianni Rolando - proseguiranno nelle prossime settimane sull'intero territorio comunale". (ANSA).