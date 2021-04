Torino inaugura ultimo tratto,completata linea 1 della metro

(ANSA) - TORINO, 23 APR - La metropolitana di Torino, dopo nove anni, arriva al capolinea. Da oggi entra infatti in funzione l'ultimo tratto dal Lingotto al confine con Moncalieri, con le due nuove stazioni Italia 61 e Bengasi. Circa 2 chilometri che si stima possano far crescere i passeggeri di circa 6 milioni l'anno, il 12,5% in più, togliendo dalle strade cittadine 10 mila veicoli.

"Dal primo giorno abbiamo voluto puntare sul trasporto pubblico locale - sottolinea la sindaca Chiara Appendino -, che deve essere competitivo e alternativo all'auto privata. Quello di oggi è un pezzetto che si completa su una strada molto più lunga". Per l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, "quest'opera contribuisce alla visione di sviluppo di quest'area. Abbiamo necessità di ridare fiducia al trasporto pubblico, che ha fatto un grosso lavoro in questo periodo per servire tutte le persone che hanno necessità di muoversi. Oggi diamo a Torino una infrastruttura solida e importante non solo per i torinesi". (ANSA).