Regio Torino pronto a riaprire, Traviata prima opera

(ANSA) - TORINO, 23 APR - "Siamo pronti a riaprire, non vediamo l'ora. Abbiamo anche pronto l'allestimento, quello della 'Traviata' diretta da Rani Calderon e con la regia di Franco Amato, che fino ad oggi era programmata per lo streaming Allo stesso tempo, però, lanciamo un appello alla società civile perché ci sostenga nelle spese che dovremo affrontare per mantenere in sicurezza il teatro, le maestranze, gli artisti e il pubblico". Così il commissario straordinario del Teatro Regio di Torino, a margine della presentazione della Stagione Educational dedicata ai ragazzi. (ANSA).