Covid: Piemonte da lunedì giallo, provincia Cuneo dal 29/4

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Da lunedì 26 aprile il Piemonte passa in zona gialla. Lo conferma la Regione, precisando che per la provincia di Cuneo - passata in arancione qualche giorno dopo rispetto al resto del Piemonte - la misura sarà valida a partire da giovedì 29 aprile, per completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali.

