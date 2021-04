Covid: in Piemonte 1.099 positivi, -126 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Si abbassa ancora il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: in terapia intensiva sono 275 (- 5 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.447 (con un calo di 121). Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi 19 decessi (1 registrato oggi), 1.099 casi positivi, con un tasso del 4,3% rispetto ai 25.540 tamponi diagnostici processati (15.520 antigenici); la quota di asintomatici è del 40,3%.

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.723, gli attualmente positivi 18.445, i guariti +1.767. (ANSA).