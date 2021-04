25 aprile: Salone Libro guida i lettori tra 60 titoli

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Per celebrare il 25 aprile, il Salone del Libro di Torino presenta sul suo sito una bibliografia, ragionata e motivata, ricca di un'ampia rosa di titoli dedicati alla Liberazione e alla lotta contro il nazifascismo. "Un modo - spiega una nota - per rendere omaggio a donne e uomini, giovanissimi e adulti, che agirono con coraggio e amore per la libertà e contribuirono a liberare l'Italia dall'occupazione fascista e nazista, dando inizio a una nuova fase nella storia, che vide i suoi momenti fondanti nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e nella Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947".

In tutto una sessantina i titoli selezionati, tra saggi, romanzi, graphic novel e libri per ragazzi. Ciascuna proposta é accompagnata dalle motivazioni degli editori, affinché i lettori possano orientarsi nella scelta del libro più adatto.

La proposta si inserisce nell'iniziativa delle bibliografie tematiche online, inaugurata dal Salone del Libro in occasione dell'appuntamento digitale Vita Nova a dicembre 2020 e proseguita con i titoli selezionati in occasione del Giorno della memoria a gennaio 2021, con I libri dell'amore proposti per San Valentino, con i volumi scelti per riflettere sulla Giornata internazionale dei diritti della donna a marzo 2021 e con il percorso bibliografico sulla Giornata dell'acqua ad aprile. (ANSA).