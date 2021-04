Turismo: Lago Maggiore, passerella per unire Isole Borromee

(ANSA) - VERBANIA, 22 APR - Una passerella sul lago Maggiore, Come quella realizzata sul Lago d'Iseo, per collegare le Isole Borromee. E' la proposta lanciata dall'imprenditore Antonio Zacchera, del gruppo Zacchera Holtel, che ha ipotizzato una passerella ecocompatibile e panoramica per unire l'isola Bella e l'isola dei Pescatori, di fronte a Stresa (Vco), sulla sponda piemontese del lago Maggiore.

"Sono 30 anni - spiega Zacchera - che sul lago Maggiore non c'è un'idea nuova. Abbiamo sempre vissuto di rendita. Ora per superare questo momento, con il Covid che ha avuto un impatto devastante sul nostro turismo, ci vuole una proposta innovativa". L'idea è di permettere di turisti di passare da un'isola all'altra ''camminando sulle acque e godendo di un'esperienza turistica e sensoriale unica''.

La passerella verrebbe realizzata in materiali eco compatibili e consentirebbe anche di ridurre i gas di scarico dei battelli che effettuano i collegamenti tra le isole. I promotori dell'idea, che potrebbe sfruttare i fondi del Recovery Plan, pensano che ''in sei anni si possano portare oltre 400 mila persone sul lago, con un aumento degli arrivi del cinquanta percento rispetto ai dati del 2019. Il costo di realizzazione dell'opera è stimato tra gli 800 e i 950 mila euro''. (ANSA).