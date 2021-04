Startup Offtopic, prodotti in seta e rimboschimento pianeta

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Nasce Offtopic, startup fondata da due giovani under 35 sardi residenti a Chivasso (Torino), Mauro e Roberto Piras, e specializzata nel commercio di prodotti per viso e capelli in seta naturale al 100%, confezionati in un packaging completamente riciclabile e riciclato e testati Oeko-Tex. Inoltre, per ogni ordine effettuato, Offtopic contribuisce al rimboschimento del pianeta grazie all'associazione benefica ambientale One Tree Planted che sostiene. Finora Offtopic ha piantato 15 alberi nella Foresta Amazzonica.

"L'intuizione ci è venuta durante il primo lockdown, dopo alcune conversazioni con nostre conoscenti che lamentavano l'impossibilità di andare dal parrucchiere o dall'estetista.

Capendo che era un problema reale, abbiamo iniziato a pensare a delle soluzioni che andassero incontro ai bisogni estetici delle persone. In Italia, una realtà di questo tipo ancora non esisteva, così abbiamo colto l'occasione di portare nel nostro Paese una tendenza già esistente in America e Australia", spiega Mauro Piras, già fondatore di un'altra startup, Nowave, che commercializza occhiali non graduati anti luce bl (ANSA).